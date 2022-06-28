"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами

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"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с целой группой футболистов в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, манкунианцы готовы продать вратаря Дина Хендерсона, защитников Эрика Байи, Акселя Туанзебе, Аарона Уан-Биссаку и Алекса Теллеса, полузащитника Андреаса Перейру, а также нападающего Антони Марсьяля.

Хендерсон в ближайшее время, скорее всего, перейдет в "Ноттингем Форест" на правах аренды, а Перейра за 10 миллионов евро может перейти в "Фулхэм". Что касается остальных игроков, то по ним предложений нет.

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