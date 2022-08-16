"Манчестер Юнайтед" готов продать молодого таланта ради покупки Рабьо
Фото: твиттер Джеймса Гарнера/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Джеймса Гарнера, чтобы получить средства на приобретение хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, манкунианцы хотят получить за молодого таланта 18-20 миллионов евро. Впрочем, этого может оказаться недостаточно, так как английский клуб пока не может согласовать с Рабьо условия личного контракта.
В прошлом сезоне 21-летний Гарнер играл за "Ноттингем Форест" на правах аренды, провел за клуб 49 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18