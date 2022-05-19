"Манчестер Юнайтед" готов потратить более 140 миллионов на трансферы

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг вместе со своим штабом начал подготовку к летнему трансферному окну, сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, этим летом английский клуб готов потратить более 140 миллионов евро на трансферы.

В число игроков, которые интересны новому тренеру "Юнайтед", входят защитник Юрриен Тимбер и вингер Антони, выступающие за «Аякс», а также хавбек "Барселоны" Френки де Йонг.

Напомним, что тен Хаг лично посетит последний матч "красных дьяволов" в этом сезоне - против "Кристал Пэлас".

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