"Манчестер Юнайтед" готов платить Френки де Йонгу больше, чем Роналду
Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" готов пойти на очень многое ради подписании голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает издание Fichajes.
По информации источника, новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг считает Френки главной целью на летнем трансферном рынке и просит клуб о его подписании.
Отмечается, что ради того, чтобы уговорить де Йонга, "Юнайтед" готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды даже при наличии в составе Криштиану Роналду.
Также не пропустите: Левандовски сделал громкое заявление о своем будущем. "Не хочу больше играть в "Баварии". | https://dailysports.net
главное
-
Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти
-
Левандовски сделал громкое заявление о своем будущем. "Не хочу больше играть в "Баварии"
-
Официально: Толиссо покинет "Баварию"
-
Источник: переход Тчуамени в "Реал" неизбежен
-
У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто
Лента новостей
-
Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Агент Ваноли высказался о возможном уходе тренера из "Спартака"
-
Лукаку проведет переговоры с "Интером"
-
Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти
-
"Челси" лидирует в гонке за Кунде
-
"Манчестер Юнайтед" готов платить Френки де Йонгу больше, чем Роналду
-
Левандовски сделал громкое заявление о своем будущем. "Не хочу больше играть в "Баварии"
-
Официально: Толиссо покинет "Баварию"
-
Мостовой прокомментировал информацию об уходе Ваноли из "Спартака"
-
Директор ЦСКА высказался о переговорах по трансферу Языджи
-
Дешам назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
Источник: переход Тчуамени в "Реал" неизбежен
-
"Реал" договорился с Милитао о новом контракте
-
Неймар высказался о решении Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
-
Владелец "Монцы" Берлускони прокомментировал первый в истории выход клуба в Серию А
-
Иско попрощался с "Реалом"
-
У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто
-
Владелец "Наполи" высказался о будущем Кулибали
-
Куртуа уже полгода играет с травмой
-
Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18