"Манчестер Юнайтед" готов платить Френки де Йонгу больше, чем Роналду

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"Манчестер Юнайтед" готов платить Френки де Йонгу больше, чем Роналду

Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов пойти на очень многое ради подписании голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает издание Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг считает Френки главной целью на летнем трансферном рынке и просит клуб о его подписании.

Отмечается, что ради того, чтобы уговорить де Йонга, "Юнайтед" готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды даже при наличии в составе Криштиану Роналду.

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