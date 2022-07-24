"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Роналду в аренду, но при одном условии
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" может отдать в аренду португальского нападающего Криштиану Роналду при одном условии, сообщает Daily Mirror.
По сведениям источника, руководство клуба хочет, чтобы перед арендой футболист подписал контракт до лета 2024 года. Нынешний контракт игрока истекает через год.
В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду занимается увеличением пениса. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"
-
Хави придумал новую позицию для де Йонга
-
Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
-
"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера "Лацио"
-
Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
-
"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
-
Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
-
Баринов может перейти в "Валенсию"
-
Бистрович перешел из ЦСКА в итальянский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за одного из лидеров "Аякса"
-
Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду
-
"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)
-
"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)
-
Гвардиола назвал причину ухода из "Манчестер Сити" Зинченко, Жезуса и Стерлинга
-
"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18