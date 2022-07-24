"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Роналду в аренду, но при одном условии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может отдать в аренду португальского нападающего Криштиану Роналду при одном условии, сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, руководство клуба хочет, чтобы перед арендой футболист подписал контракт до лета 2024 года. Нынешний контракт игрока истекает через год.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду занимается увеличением пениса. | https://dailysports.net