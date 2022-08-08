"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Рабьо
Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе французского полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, итальянский клуб согласился продать футболиста за 24 миллиона евро с учетом бонусов. Впрочем, манкунианцам еще нужно договориться с мамой игрока Вероникой, которая является его агентом.
В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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