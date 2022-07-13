"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Аякса"

Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен

Аргентинский защитник "Аякса" Лисандро Мартинес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. В борьбе за игрока манкунианцы опередили "Арсенал".

В прошлом сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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