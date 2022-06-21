"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу одного из лидеров "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу одного из лидеров "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению бразильского нападающего "Аякса" Антони, сообщает Mirror.

По сведениям источника, представители английского клуба уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить сделку. Сумма трансфера составит порядка 45 миллионов евро. На приобретении игрока настоял главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, который ранее тренировал "Аякс".

В минувшем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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