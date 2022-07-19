"Манчестер Юнайтед" без Роналду выиграл в третий раз подряд
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Стоит отметить, что этот матч пропустил португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее без португальца "МЮ" разгромил "Ливерпуль" (4:0) и "Мельбурн" (4:1).
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 3:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 17 - 1:0, Рэшфорд, 48 - 2:0, Санчо, 59 - 3:0, Уорд, 74 - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Уан-Биссака, 66), Линделеф (Теллес, 66), Магуайр (Фиш, 65), Маласиа (Лэрд, 77), Фред (Сэвидж, 66), Мактомини (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Икбал, 66), Санчо (Диалло, 66), Марсьяль (Эланга, 66), Рэшфорд (Межбри, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18