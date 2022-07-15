"Манчестер Юнайтед" без Роналду вновь одержал крупную победу

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил австралийский "Мельбурн Виктори" со счетом 4:1.

Победу манкунианцам принесли голы Скотта Мактоминея, Антони Марсьяля и Маркус Рэшфорда, а также автогол Эдмонда Лупанку.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" вновь играл без португальского нападающего Криштиану Роналду. Ранее "дьяволы" без португальца разгромили "Ливерпуль" со счетом 4:0.

"Мельбурн Виктори" - "Манчестер Юнайтед" - 1:4 (1:1)

Голы: Икономидис, 5 - 1:0, Мактоминей, 43 - 1:1, Марсьяль, 45 - 1:2, Рэшфорд, 78 - 1:3, Лупанку, 90 (автогол) - 1:4

"Манчестер Юнайтед": Гитон, Далот (Лейрд, 46), Линделеф (Байи, 46), Магуайр (Теллес, 46), Шоу (Маласиа, 46) - Мактоминей (Икбал, 46), Фред (Севедж, 46), Фернандеш (ван де Бек, 46), Санчо (Чонг, 46), Марсьяль (Рэшфорд, 46), Эланга (Траоре, 46).

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