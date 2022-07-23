"Манчестер Юнайтед" без Роналду упустил победу над "Астон Виллой"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 2:2.

Манкунианцы выигрывали после первого тайма благодаря голу Джейдона Санчо и автоголу Мэтти Кэша. Впрочем, во второй половине бирмингемцы ушли от поражения. Отличились Леон Бэйли и Кэлум Чемберс.

Стоит отметить, что матч пропустил нападающий "МЮ" Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Астон Вилла" Англия - 2:2 (2:0)

Голы: Санчо, 25 - 1:0, Кэш, 42 (автогол) - 2:0, Бэйли, 49 - 2:1, Чемберс, 90 - 2:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 67), Магуайр (Байи, 67), Линделеф (Варан, 67), Шоу (Маласиа, 67), Фред (Икбал, 67), Бруну Фернандеш (Теллес, 67), ван де Бек (Гарнер, 67), Марсьяль (Чонг, 67), Рэшфорд (Эланга, 67), Санчо (Межбри, 67).

"Астон Вилла": Мартинес (Ольсен, 46), Кэш (Сансон, 64), Мингз (Конса, 46), Диего Карлос (Ироэгбунам, 64), Динь (Арчер, 64), Макгинн (Янг, 64), Рэмзи (Дуглас Луис, 46), Коутиньо (Буэндиа, 46), Камара (Кесслер, 64), Ингз (Бэйли, 46), Уоткинс (Чемберс, 64).

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