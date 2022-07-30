"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.
Единственный гол в концовке встречи забил Жоау Фелиш. Форвард манкунианцев Криштиану Роналду в матче участия не принимал.
"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Фелиш, 86 - 0:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Фред, Мактомини (Эриксен, 69), Эланга (Пеллистри, 76 (Гарнер, 90+2), Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль (ван де Бек, 69).
"Атлетико": Облак, Молина (Жоау Фелиш, 59), Хименес (Сауль, 59), Савич (Гризманн, 59), Рейнилдо, Лемар (Коке, 59), Кондогбия (Диас, 59), Льоренте (Васс, 59), Карраско (де Пауль, 59), Кунья (Мората, 59), Корреа (Витсель, 59).
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