"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Жоау Фелиш. Форвард манкунианцев Криштиану Роналду в матче участия не принимал.

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Фелиш, 86 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Фред, Мактомини (Эриксен, 69), Эланга (Пеллистри, 76 (Гарнер, 90+2), Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль (ван де Бек, 69).

"Атлетико": Облак, Молина (Жоау Фелиш, 59), Хименес (Сауль, 59), Савич (Гризманн, 59), Рейнилдо, Лемар (Коке, 59), Кондогбия (Диас, 59), Льоренте (Васс, 59), Карраско (де Пауль, 59), Кунья (Мората, 59), Корреа (Витсель, 59).

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