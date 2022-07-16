"Манчестер Юнайтед" без Роналду презентовал гостевую форму

Фото: сайт "МЮ"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" показал новую гостевую форму на следующий сезон.

Комплект от adidas выполнили в белой форме, в то время как рукава украшены красными и черными полосами.

По данным источника, на презентации не присутствовал нападающий Криштиану Роналду, который хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на это, фото португальца использовались в презентации домашней формы.

Не пропустите: Крал перебрался в чемпионат Германии. | https://dailysports.net