"Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о договоренности по переходе полузащитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Английский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с манкунианцами.

30-летний Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач Также играл за "Сан-Паулу" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл 63 матча и забил 5 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса". | https://dailysports.net