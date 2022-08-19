"Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро

Теги манчестер юнайтедреал мадридказемиро

"Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о договоренности по переходе полузащитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Английский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с манкунианцами.

30-летний Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач Также играл за "Сан-Паулу" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл 63 матча и забил 5 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 августа

Главные новости дня: 19 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов