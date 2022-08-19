"Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о договоренности по переходе полузащитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.
Английский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с манкунианцами.
30-летний Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач Также играл за "Сан-Паулу" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл 63 матча и забил 5 голов.
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