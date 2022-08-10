"Манчестер Сити" заплатит за защитника "Андерлехта" 15 миллионов

Фото: скриншот с видео

"Манчестер Сити" все ближе к трансферу защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что чемпион Англии готов заплатить за 21-летнего футболиста около 15 млн евро.

В английском клубе хотели купить футболиста, а затем отдать его в аренду "Жироне", но теперь в "Сити" решили оставить его в основной команде

Manchester Evening News уточняет, что англичане активно ищут футболистов на позицию левого защитника, и возможный трансфер не зависит от перехода Серхио.

В минувшем сезоне молодой защитник забил 7 голов и отдал 12 передач в 49 матчах за клуб во всех турнирах.

Не пропустите: "Лилль" подписал экс-защитника "Шахтера". | https://dailysports.net