"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса

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"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса

Фото: твиттер Жезуса\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" готов расстаться с бразильским нападающим Габриэлем Жезусом и уже выставил на него ценник, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, даже если бразилец не продлить свой контракт, который рассчитан до лета 2023 года, "горожане" хотят выручить с его продажи не менее 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что в подписании нападающего заинтересован лондонский "Арсенал", который уже готовится сделать первое предложение о его покупке.

В нынешнем сезоне АПЛ Жезус сыграл в 26 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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