"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса
Фото: твиттер Жезуса\Автор неизвестен
"Манчестер Сити" готов расстаться с бразильским нападающим Габриэлем Жезусом и уже выставил на него ценник, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, даже если бразилец не продлить свой контракт, который рассчитан до лета 2023 года, "горожане" хотят выручить с его продажи не менее 50-60 миллионов евро.
Отмечается, что в подписании нападающего заинтересован лондонский "Арсенал", который уже готовится сделать первое предложение о его покупке.
В нынешнем сезоне АПЛ Жезус сыграл в 26 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
Также не пропустите: Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о будущем игроков. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса
-
"Барселона" приняла решение по Депаю
-
"Барселона" приняла решение по Депаю
-
Стало известно, на какое сокращение пошел Коутиньо ради "Астон Виллы"
-
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о будущем игроков
-
Хаби Алонсо может возглавить "Брюгге"
-
Тухель высказался о Клоппе перед финалом Кубка Англии
-
"Барселоне" предложили основного защитника дортмундской "Боруссии"
-
Черчесов рассказал о задачах в "Ференцвароше"
-
Марсело хочет остаться в "Реале"
-
Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги
-
Канчельскис высказался о перспективах сборной России
-
Клопп рассказал, что мог покинуть "Ливерпуль" ради другого топ-клуба
-
Роналду высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
-
Перишич близок к уходу из "Интера"
-
Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом
-
Главные новости дня: 13 мая
-
"Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей ЛЧ
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"
-
Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18