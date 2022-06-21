"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Милана"

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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" стал очередным претендентом на португальского нападающего "Милана" Рафаэла Леау, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "горожан" португалец может заменить форварда Рахима Стерлинга. "Милан" не хочет продавать игрока, но может согласиться на это за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Леау входит в сферу интересов ПСЖ и "Реала".

В минувшем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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