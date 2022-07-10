"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Кунде

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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Кунде

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Севилья" оценивает игрока в 60 миллионов евро. Напомним, что французом также интересуются "Челси" и "Барселона".

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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