"Манчестер Сити" вступил в борьбу за хавбека "Барселоны"

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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за хавбека "Барселоны"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают вариани с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется "Манчестер Юнайтед". "Барселона" готова продать хавбека за 70-80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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