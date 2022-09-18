"«Манчестер Сити" вступает в борьбу за защитника "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен побороться за защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра.

Как сообщает издание The Sun, итальянский клуб так и не смог договориться с игроком о новом контракте, поэтому он покинет клуб уже зимой.

В услугах футболиста также заинтересованы "Тоттенхэм" и "Челси".

Отметим, что контракт защитника истекает летом 2023 года.

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