"«Манчестер Сити" вступает в борьбу за защитника "Интера"

Теги манчестер ситимилан шкриньяринтер милан

"«Манчестер Сити" вступает в борьбу за защитника "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен побороться за защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра.

Как сообщает издание The Sun, итальянский клуб так и не смог договориться с игроком о новом контракте, поэтому он покинет клуб уже зимой.

В услугах футболиста также заинтересованы "Тоттенхэм" и "Челси".

Отметим, что контракт защитника истекает летом 2023 года. 

Не пропустите: Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов