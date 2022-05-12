"Манчестер Сити" установил отступные на Холанда: названа сумма

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

В контракте нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" будут прописаны отступные, сообщает Bild.

По сведениям источника, сумма отступных составит 150 миллионов евро, но данный пункт в контракте активируется только летом 2024 года.

Стоит отметить, что трансфер 21-летнего Холанда с учетом комиссионных, зарплату и бонусов обойдется "Манчестер Сити" примерно в 250 миллионов евро.

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