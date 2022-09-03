"Манчестер Сити" упустил победу над "Астон Виллой"

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"Манчестер Сити" упустил победу над "Астон Виллой"

Фото: твиттер "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Эрлинг Холанд, но на 74-й минуте равновесие восстановил Леон Бэйли.

"Манчестер Сити", набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 4 очками находится на 17-й позиции.

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)
Голы: Холанд, 50 - 0:1, Бэйли, 74 - 1:1

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Янг, 27), Мингз, Конса, Динь, Буэндиа, Макгинн (Коутиньо, 65), Камара, Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс, Бэйли.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (Марез, 73), Фоден, Холанд.

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