"Манчестер Сити" упустил победу над "Астон Виллой"
Фото: твиттер "Астон Виллы"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Эрлинг Холанд, но на 74-й минуте равновесие восстановил Леон Бэйли.
"Манчестер Сити", набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 4 очками находится на 17-й позиции.
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)
Голы: Холанд, 50 - 0:1, Бэйли, 74 - 1:1
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Янг, 27), Мингз, Конса, Динь, Буэндиа, Макгинн (Коутиньо, 65), Камара, Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс, Бэйли.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (Марез, 73), Фоден, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18