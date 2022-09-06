"Манчестер Сити" уничтожил "Севилью" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Севилью" со счетом 4:0.

Победу английскому клубу принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Фила Фодена и Рубена Диаша.

"Севилья" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Холанд, 20 - 0:1, Фоден, 58 - 0:2, Холанд, 68 - 0:3, Диаш, 90 - 0:4

"Севилья": Буну, Навас, Ньянзу, Кармона, Акунья, Теллес (Дольберг, 57), Ракитич (Рафа Мир, 46), Дилэйни (Жордан, 46), Гудель, Гомес (Сусо, 73), Иско (Янузай, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Серхио Гомес, де Брюйне (Марез, 78), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 78), Грилиш (Гюндоган, 62), Фоден (Палмер, 70), Холанд (Альварес, 70).

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