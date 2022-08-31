"Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест". У Холанда вновь хет-трик
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 6:0.
Победу "горожанам" принесли хет-трик Эрлинга Холанда, дубль Хулиана Альвареса и гол Жоау Канселу.
"Манчестер Сити", набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с 4 очками занимает 14-ю позицию.
"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" - 6:0 (3:0)
Голы: Холанд, 12 - 1:0, Холанд, 23 - 2:0, Холанд, 38 - 3:0, Канселу, 50 - 4:0, Альварес, 65 - 5:0, Альварес, 87 - 6:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Рубен Диаш, Жоау Канселу (Серхио Гомес, 68), Гюндоган, Бернарду Силва, Родри (Марез, 55), Фоден (Палмер, 55), Холанд (де Брюйне, 69), Альварес.
"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Куяте (Бьянкон, 79), Маккенна, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 69), Фройлер, Йейтс (Колбэк, 69), О`Брайен, Гиббс-Уайт (Деннис, 58), Джонсон (Авонийи, 58).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18