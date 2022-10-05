"Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген" в Лиге чемпионов

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"Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Копенгаген" со счетом 5:0.

Победу английскому клубу принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Рияда Мареза и Хулиана Альвареса, а также автогол Давита Хочолавы.

"Манчестер Сити" Англия – "Копенгаген" Дания - 5:0 (3:0)
Голы: Холанд, 7 - 1:0, Холанд, 32 - 2:0, Хочолава, 39 (автогол) - 3:0, Марез, 55 (с пенальти) - 4:0, Альварес, 76 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу (Льюис, 57), Лапорт, Рубен Диаш, Серхио Гомес, Грилиш, Гюндоган, Бернарду Силва (Уилсон-Эсбранд, 66), Марез, Холанд (Палмер, 46), Альварес.

"Копенгаген": Грабара, Дикс (Анкерсен, 66), Хочолава, Вавро, Кристиансен, Лерагер (Соренсен, 79), Йоуханнессон, Стаменич, Классон (Мукайру, 66), Дарами (Харальдссон, 55), Карамоко (Лунд, 46).

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