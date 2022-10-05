"Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Копенгаген" со счетом 5:0.
Победу английскому клубу принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Рияда Мареза и Хулиана Альвареса, а также автогол Давита Хочолавы.
"Манчестер Сити" Англия – "Копенгаген" Дания - 5:0 (3:0)
Голы: Холанд, 7 - 1:0, Холанд, 32 - 2:0, Хочолава, 39 (автогол) - 3:0, Марез, 55 (с пенальти) - 4:0, Альварес, 76 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу (Льюис, 57), Лапорт, Рубен Диаш, Серхио Гомес, Грилиш, Гюндоган, Бернарду Силва (Уилсон-Эсбранд, 66), Марез, Холанд (Палмер, 46), Альварес.
"Копенгаген": Грабара, Дикс (Анкерсен, 66), Хочолава, Вавро, Кристиансен, Лерагер (Соренсен, 79), Йоуханнессон, Стаменич, Классон (Мукайру, 66), Дарами (Харальдссон, 55), Карамоко (Лунд, 46).
Не пропустите: "РБ Лейпциг" уверенно победил "Селтик" в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 октября
-
Месси побил свой же рекорд в Лиге чемпионов
-
Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Севилью"
-
"Ювентус" уверенно победил "Маккаби" из Хайфы
-
ПСЖ не сумел обыграть "Бенфику"
-
"Челси" разгромил "Милан" в Лиге чемпионов
-
"Реал" не без труда победил "Шахтер"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Копенгаген" в Лиге чемпионов
-
Конте рассказал, когда "Тоттенхэм" сможет бороться за трофеи
-
Агент Лаутаро высказался о возможном переходе форварда в "Баварию"
-
"Барселона" передумала подавать жалобу на судейство в матче с "Интером"
-
Один из лидеров "Милана" восстановится к матчу с "Ювентусом"
-
Луис Суарес определился с новым клубом
-
"Байер" объявил о назначении нового главного тренера
-
"РБ Лейпциг" уверенно победил "Селтик" в Лиге чемпионов
-
"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Динамо" Загреб
-
"Реал" теряет Себальоса: названы сроки восстановления
-
Марсьяль может надолго остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18