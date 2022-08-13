"Манчестер Сити" уничтожил "Борнмут" в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 4:0.

Победу "горожанам" принесли голы Илкая Гюндогана, Кевина де Брюйне и Филипа Фодена, а также автогол Джефферсона Лермы.

"Манчестер Сити", набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0 (3:0)

Голы: Гюндоган, 19 - 1:0, де Брюйне, 31 - 2:0, Фоден, 37 - 3:0, Лерма, 79 (автогол) - 4:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Льюис, 82), Аке, Рубен Диаш (Стоунз, 64), Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 65), де Брюйне, Родри, Фоден (Грилиш, 46), Марез, Холанд (Альварес, 74).

"Борнмут": Трэверс, Смит, Лерма, Келли, Мифем, Стэйси, Кристи (Станислас, 63), Пирсон, Кук (Биллинг, 64), Тавернье (Сенеси, 80), Мур (Лоу, 90).

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