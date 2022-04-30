"Манчестер Сити" теряет двух защитников перед матчем с "Реалом"

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"Манчестер Сити" теряет двух защитников перед матчем с "Реалом"

Фото: твиттер Кайла Уокера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о травмах двух защитников перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Уокер получил травму. Не знаю, вернется ли он в строй до конца сезона, сейчас Кайл проходит курс восстановления. Это тяжелая ситуация для нас. Что касается Стоунза, посмотрим, успеет ли он восстановиться", - приводит слова Гвардиолы AS.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 4 мая. В первом матче английский клуб добился победы со счетом 4:3.

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