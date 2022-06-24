"Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Англии

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"Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Англии

Фото: твиттера Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

Полузащитник "Лидса" Кэлвин Филлипс в ближайшее время перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клубы договорились о переходе футболиста. Сумма трансфера составит от 52 до 58 миллионов евро. Ради перехода в стан "горожан" хавбек отказал "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сборную Англии он выступает с 2020 года, провел за национальную команду 23 матча. 

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