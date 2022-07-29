"Манчестер Сити" согласился заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Испанский защитник "Брайтона" Марк Кукурелья перейдет в "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, "горожане" согласились заплатить за футболиста требуемые 50 миллионов евро. Таким образом, трансфер может состояться в ближайшее время.

24-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Брайтон" 39 матчей матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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