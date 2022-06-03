"Манчестер Сити" собирается отдать своего летнего новичка "Марселю"

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"Манчестер Сити" собирается отдать своего летнего новичка "Марселю"

Фото: твиттер Хулиана Альвареса/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Сити" аргентинский нападающий Хулиан Альварес может перейти в "Марсель" на правах аренды, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба само предложило футболиста французами, чтобы он таким образом адаптировался к европейскому футболу.

"Манчестер Сити" купил 22-летнего Альвареса в январе, но на полгода оставил его в аренды в "Ривер Плейт". Всего он провел за аргентинский клуб 113 матчей во всех турнирах, забив 50 мячей и отдав 29 голевых передач.

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