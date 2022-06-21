"Манчестер Сити" шокировал "Барселону" ценой на Бернарду Силву

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"Манчестер Сити" шокировал "Барселону" ценой на Бернарду Силву

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на португальского полузащитника Бернарду Силву, сообщил журналист Хави Торрес в эфире TV3.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 85-95 миллионов евро. Данная цена является неподъемной для каталонцев, поэтому трансфер маловероятен, несмотря на желание игрока перейти в "Барселону".

В минувшем сезоне 27-летний Бернарду Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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