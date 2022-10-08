"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (видеообзор)
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:0.
Победу "горожанам" принесли голы Жоау Канселу, Филипа Фодена, Рияда Мареза и Эрлинга Холанда.
"Манчестер Сити", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" с 7 очками остался на 16-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (2:0)
Голы: Канселу, 20 - 1:0, Фоден, 32 - 2:0, Марез, 49 - 3:0, Холанд, 65 - 4:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Аке, Диаш, Канселу (Гомес, 70), де Брюйне (Альварес, 70), Бернарду Силва (Льюис, 78), Родри, Фоден (Грилиш, 58), Марез (Палмер, 70), Холанд.
"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс (Лариос, 79), Салису, Белла-Кочап, Перро, Армстронг (Дженепо, 66), Уорд-Проуз, Арибо (Мара, 79), Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 66), Адамс.
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18