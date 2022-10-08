"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (видеообзор)

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"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:0.

Победу "горожанам" принесли голы Жоау Канселу, Филипа Фодена, Рияда Мареза и Эрлинга Холанда.

"Манчестер Сити", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" с 7 очками остался на 16-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (2:0)
Голы: Канселу, 20 - 1:0, Фоден, 32 - 2:0, Марез, 49 - 3:0, Холанд, 65 - 4:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Аке, Диаш, Канселу (Гомес, 70), де Брюйне (Альварес, 70), Бернарду Силва (Льюис, 78), Родри, Фоден (Грилиш, 58), Марез (Палмер, 70), Холанд.

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс (Лариос, 79), Салису, Белла-Кочап, Перро, Армстронг (Дженепо, 66), Уорд-Проуз, Арибо (Мара, 79), Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 66), Адамс.

Видеообзор матча

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