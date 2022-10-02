"Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:3.

Победу "горожанам" принесли хет-трики Эрлинга Холанда и Филипа Фодена. У гостей дубль сделал Антони Марсьяль и гол забил Антони.

"Манчестер Сити", набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 12 очками опустился на шестую позицию.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (4:0)
Голы: Фоден, 8 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Холанд, 37 - 3:0, Фоден, 44 - 4:0, Антони, 56 - 4:1, Холанд, 64 - 5:1, Фоден, 72 - 6:1, Марсьяль, 84 - 6:2, Марсьяль, 90 (с пенальти) - 6:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Серхио Гомес, 41), Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Лапорт, 75), де Брюйне (Альварес, 75), Бернарду Силва, Грилиш (Палмер, 75), Фоден (Марез, 75), Холанд.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 40), Мартинес, Маласиа (Шоу, 46), Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 59), Рэшфорд (Марсьяль, 59), Санчо (Фред, 70), Антони.

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