"Манчестер Сити" пытался в последний момент перехватить Кунде у "Барселоны"

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"Манчестер Сити" пытался в последний момент перехватить Кунде у "Барселоны"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" пытался перехватить у "Барселоны" французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, представители английского клуба пытались провести переговоры с французом, но он ответил отказом, так как уже принял решение перебраться в стан каталонцев.

Ранее сообщалось, что 23-летний Кунде перейдет в "Барселону" за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Футболист подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

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