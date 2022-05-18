"Манчестер Сити" проведет переговоры со Стерлингом
Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проведет переговоры с нападающим Рахимом Стерлингом относительно его будущего, сообщает ESPN.
По сведениям источника, руководство клуба хочет узнать его позицию насчет продления контракта. Футболист намерен выяснить, насколько на него рассчитывает главный тренер Хосеп Гвардиола.
В нынешнем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18