"Манчестер Сити" проведет переговоры со Стерлингом

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проведет переговоры с нападающим Рахимом Стерлингом относительно его будущего, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство клуба хочет узнать его позицию насчет продления контракта. Футболист намерен выяснить, насколько на него рассчитывает главный тренер Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского. | https://dailysports.net