"Манчестер Сити" просит у "Арсенала" более 60 миллионов за Жезуса

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"Манчестер Сити" просит у "Арсенала" более 60 миллионов за Жезуса

Фото: твиттер Жезуса\Автор неизвестен

Переход бразильского нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса в "Арсенал" может сорваться из-за запросов "горожан", сообщает ESPN.

По информации источника, "Сити" намерен выручить около 65 миллионов евро на продаже форварда, так как хочет хотя-бы частично компенсировать средства, затраченные на подписание Эрлинга Холанда.

Отмечается, что если "Арсенал" не сможет в последнем туре обеспечить себе место в топ-4 АПЛ и соответственно, в Лиге чемпионов, то не сможет позволить трансфера бразильца.

Однако остальные трансферные планы "канониров" не пострадают, так как изначально в бюджет не закладывался возможный выход в ЛЧ.

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