"Манчестер Сити" продлит одного из лидеров команды

Фото: твиттер Рияда Махреза/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продлит контракт с алжирским форвардом Риядом Махрезом, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, новое соглашение между английским клубом и футболистом будет действовать до лета 2025 года. При этом за ситуацией вокруг игрока следят "Реал", ПСЖ и "Ювентус".

В прошлом сезоне 31-летний Махрез провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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