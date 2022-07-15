"Манчестер Сити" продлил Махреза

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о продлении контракта с алжирским форвардом Риядом Махрезом.

Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года.

31-летний Махрез выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. Всего он провел за клуб 188 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 45 результативных передач. Ранее играл за "Кемпер", "Гавр" и "Лестер". За сборную Алжира сыграл 75 матчей и забил 26 мячей. 4-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка африканских наций.

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