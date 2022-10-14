"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока, по некоторым данным, увеличится до 14,5 миллионов евро в год.

22-летний Фоден является воспитанником "Манчестер Сити". Он выступает за основной состав с 2017 года, провел 182 матча, забил 52 гола и отдал 36 результативных передач. За сборную Англии сыграл 18 матчей и забил два мяча.

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