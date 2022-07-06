"Манчестер Сити" продаст молодого таланта Лавиа, но с одним условием

Фото: твиттер Ромео Лавиа/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Ромео Лавиа перейдет в "Саутгемптон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "святые" заплатят за футболиста 14 миллионов евро. При этом "горожане" сохранят за собой право приоритетного выкупа игрока за 47 миллионов евро.

18-летний Лавиа выступает за "Манчестер Сити" с 2020 года и провел за клуб два матча.

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