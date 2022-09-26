"Манчестер Сити" повысит зарплату Фодена в 20 раз: названа сумма

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"Манчестер Сити" повысит зарплату Фодена в 20 раз: названа сумма

Фото: твиттер Филипа Фодена/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Филипом Фоденом со значительным повышением зарплаты, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, зарплата футболиста вырастет с 730 тысяч в год до 14,5 миллионов евро в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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