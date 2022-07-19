"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму

"Манчестер Сити" показал поклонникам новый гостевой комплект формы, в котором выступит в следующем сезоне.

Футболки отсылают к дизайну классического стиля "горожан", в котором была выполнена форма команды в 1969 году.

На футболки нанесены красно-чёрные вертикальные полосы. Такая же форма была у "Сити", когда команда выигрывала Кубок Англии в том сезоне, а также в 1970 году — тогда клуб победил в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков.

Не пропустите: Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net/