"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму

"Манчестер Сити" показал поклонникам новый гостевой комплект формы, в котором выступит в следующем сезоне.

Футболки отсылают к дизайну классического стиля "горожан", в котором была выполнена форма команды в 1969 году.

На футболки нанесены красно-чёрные вертикальные полосы. Такая же форма была у "Сити", когда команда выигрывала Кубок Англии в том сезоне, а также в 1970 году — тогда клуб победил в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков. 

Не пропустите: Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" подписал бразильского вратаря

"Зенит" подписал бразильского вратаря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов