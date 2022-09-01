"Манчестер Сити" подписал защитника "Боруссии" Дортмунд

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"Манчестер Сити" подписал защитника "Боруссии" Дортмунд

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" подписал защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.

Контракт с игроком подписан сроком до 2027 года. В английском клубе он будет выступать под 25-м номером. 

По данным СМИ, "Сити" заплатит за пятого новичка 18+2 млн евро, а его зарплата в английском клубе составит 11 млн евро в год.

В прошлом сезоне 26-летний Аканджи провел за "Боруссию" 34 матча во всех турнирах и забил один гол.

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