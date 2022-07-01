"Манчестер Сити" подписал вратаря "Арминии"

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Арминии" Штефана Ортеги.

Голкипер достался "горожанам" бесплатно, так как его контракт с немецким клубом завершился. Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.

29-летний Ортега выступал за "Арминию" с 2011 по 2014 годы, а также с 2017 года. Всего он провел за клуб 220 матчей во всех турнирах и пропустил 299 голов. Ранее играл за "1860 Мюнхен".

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