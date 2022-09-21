"Манчестер Сити" подозревается в попытке обойти правила финансового фэйр-плей

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" оказался в центре нового скандала.

Чемпион англии подозревается в попытке обойти правила финансового фэйр-плей, о чем говорится в расследовании журналиста Mirror Колина Миллара.

По его информации, один из партнёров английского клуба — азиатская букмекерская компания 8XBet — имеет сомнительную репутацию.

Журналист выяснил, что страницы сайта компании ведутся из Объединённых Арабских Эмиратов, где ставки незаконны и уголовно наказуемы.

Также на сайте "горожан" написано, что компания основана в 2018 году, однако домен 8xbet.com был выставлен на продажу в ноябре прошлого года.

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