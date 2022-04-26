"Манчестер Сити" победил "Реал" в феерическом матче Лиги чемпионов

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"Манчестер Сити" победил "Реал" в феерическом матче Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Реал" со счетом 4:3.

Победу английскому клубу принесли голы Кевина де Брюйне, Габриэла Жезуса, Фила Фодена и Бернарду Силвы. В составе гостей дубль сделал Карим Бензема, а также отличился Винисиус Жуниор.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

"Манчестер Сити" Англия – "Реал" Испания - 4:3 (2:1)
Голы: де Брюйне, 2 - 1:0, Жезус, 11 - 2:0, Бензема, 33 - 2:1, Фоден, 53 - 3:1, Винисиус Жуниор, 55 - 3:2, Бернарду Силва, 74 - 4:2, Бензема, 82 (с пенальти) - 4:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).

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