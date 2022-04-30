"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Лидс" со счетом 4:0.
Победу "горожанам" принесли голы Родри, Натана Аке, Габриэла Жезуса и Фернандиньо.
"Манчестер Сити", набрав 83 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками остался на 17-й позиции.
"Лидс" - "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)
Голы: Родри, 13 - 0:1, Аке, 54 - 0:2, Жезус, 78 - 0:3, Фернандиньо, 90+3 - 0:4.
"Лидс": Меслье, Даллас (Джеймс, 45), Олинг, Кох, Струйк, Фирпо (Гелхардт, 62), Клих, Филлипс, Рафинья, Харрисон, Родриго (Гринвуд, 83).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке (Зинченко, 60), Лапорт, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри (Фернандиньо, 83), Стерлинг, Грилиш, Фоден (Силва, 80), Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18