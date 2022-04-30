"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Лидс" со счетом 4:0.

Победу "горожанам" принесли голы Родри, Натана Аке, Габриэла Жезуса и Фернандиньо.

"Манчестер Сити", набрав 83 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками остался на 17-й позиции.

"Лидс" - "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)

Голы: Родри, 13 - 0:1, Аке, 54 - 0:2, Жезус, 78 - 0:3, Фернандиньо, 90+3 - 0:4.

"Лидс": Меслье, Даллас (Джеймс, 45), Олинг, Кох, Струйк, Фирпо (Гелхардт, 62), Клих, Филлипс, Рафинья, Харрисон, Родриго (Гринвуд, 83).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке (Зинченко, 60), Лапорт, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри (Фернандиньо, 83), Стерлинг, Грилиш, Фоден (Силва, 80), Жезус.

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