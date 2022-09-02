"Манчестер Сити" отказался покупать Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" отказался покупать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители французского клуба предлагали бразильца "горожанам". Впрочем, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посчитал, что форвард испортит атмосферу в раздевалке.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Неймар установил личный рекорд. | https://dailysports.net