"Манчестер Сити" отказался покупать Неймара

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"Манчестер Сити" отказался покупать Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" отказался покупать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители французского клуба предлагали бразильца "горожанам". Впрочем, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посчитал, что форвард испортит атмосферу в раздевалке.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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