"Манчестер Сити" отказался покупать Неймара
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" отказался покупать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, представители французского клуба предлагали бразильца "горожанам". Впрочем, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посчитал, что форвард испортит атмосферу в раздевалке.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Неймар установил личный рекорд. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" заплатила небольшую сумму за разрыв контракта с Брэйтуэйтом
-
"Манчестер Сити" отказался покупать Неймара
-
"Фенербахче" согласовал трансфер форварда "Челси"
-
Названы клубы, которые больше всех заработали летом на трансферах
-
Вертонген перешел в самый титулованный клуб Бельгии
-
"Специя" усилилась талантом "Челси"
-
Яремчук назвал причину перехода в "Брюгге" из "Бенфики"
-
"Шахтер" в меньшинстве добился победы в чемпионате Украины
-
Кокорин официально перешел в кипрский клуб
-
Впервые за 17 лет: Роналду установил антирекорд результативности
-
"Реал" готовит новый контракт для Модрича
-
Дзагоев станет игроком "Рубина"
-
Бывший игрок сборной Украины перешел в ФК "Красава"
-
"Лилль" арендовал Гомеша у "Эвертона"
-
"Эвертон" приобрел 21-летнего хавбека "МЮ"
-
Сын Зидана нашел новый клуб
-
Кенеди перешел в "Вальядолид"
-
"Барселона" бесплатно подписала Бельерина
-
Хавбек "Ювентуса" перешел в "Челси"
-
Маркос Алонсо разорвал контракт с "Челси" ради "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18