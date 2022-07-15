"Манчестер Сити" отказал "Челси" в трансфере Аке

Фото: твиттер Натана Аке/Автор неизвестен

"Челси" не сумел договориться по трансферу голландского защитника "Манчестер Сити" Натана Аке, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" отклонили предложение "аристократов" в размере 50 миллионов евро. Возможно, "Челси" сделает новое улучшенное предложение. Ранее лондонцы уже согласовали контракт с игроком.

В прошлом сезоне 27-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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