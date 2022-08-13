"Манчестер Сити" отдал защитника "Марселю"
"Манчестер Сити" отдаст защитника Иссу Каборе в аренду во французский "Марсель".
Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, игрок пробудет в клубе до июня 2023 года. И
Также в договоре будет опция выкупа защитника за € 20 млн.
Сам футболист прибудет во Францию уже сегодня.
В прошлом сезоне 21-летний Исса Каборе играл в аренде во французском "Труа". Всего представитель Буркина Фасо сыграл 31 встречу в Лиге 1, на его счету одну голевая передача.
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